Mal em casa: Rio Branco empata e União perde

Mal em sua estreia em casa, o Rio Branco

não conseguiu sair do 0 a 0 contra o Vocem de Assis. O jogo valeu pela 2a rodada da série A4, ou o que seria a segunda-divisão do campeonato Paulista. O Tigre havia vencido sua primeira partida no campeonato jogando fora de casa e agora acumula 4 pontos.

GOL RELÂMAGO- O União Barbarense foi ainda pior. O time foi derrotado pelo XV de Jaú por 1 a 0. O gol da partida saiu aos 25 segundos do segundo tempo. O time segue sem vencer no Paulistinha.

Com um empate e uma derrota, o UAB amarga 1 pontinho na tabela. O time volta a campo na quarta-feira jogando fora de casa contra a Francana.

Já o Rio Branco recebe o Jabaquara de Santos e busca manter a invencibilidade e vencer a primeira em casa.

