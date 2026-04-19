Bairros Jd. São Sebastião, Vila Real e Jd. Nossa Senhora Auxiliadora recebem trabalho antienchentes da Prefeitura

A limpeza dos bueiros é uma importante ação da Prefeitura de Hortolândia que acontece semanalmente com o objetivo de contribuir com o bom funcionamento do saneamento básico da cidade e evitar obstrução das redes subterrâneas e de águas pluviais que causam buracos e erosões no solo. Durante esta semana o cronograma do serviço apontou a necessidade do mutirão que acontece em dispositivos no Jardim São Sebastião, Vila Real e Jardim Nossa Senhora Auxiliadora.

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São mais de 500 bueiros limpos por mês, uma média de 25 por dia, sendo removidos cerca de 2.000 kg de resíduos em cada ação. O trabalho também faz parte dos serviços antienchentes realizados pela Administração Municipal.

A fiscalização contra o descarte irregular de dejetos domésticos nas redes de águas pluviais continua em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). O trabalho acontece no Jardim Amanda e no Jardim São Jorge. Nesta semana, as vistorias nas ligações domésticas são realizadas no Jardim Adelaide, Jardim Santana e Jardim Terras de Santo Antônio. A limpeza foi concluída em sistemas da Vila São Pedro e a desobstrução das redes em trechos da avenida Olívio Franceschini.

Descarte irregular

Os dejetos desaguam em rios, lagos, lagoas e mananciais causando prejuízo ambiental. O crime ambiental de descarte irregular de dejetos domésticos nas redes de esgoto em águas pluviais em Hortolândia causa multa de 3.000 UFMH (Unidade Fiscal Municipal de Hortolândia), lembrando que cada unidade tem o valor de R$ 4,7595, portanto, é necessário a regularização por parte dos moradores.