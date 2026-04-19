Morreu este final de semana o senhor Aparecido de Jesus Barbosa (CIDO MÓVEIS). Ele tinha 70 anos e Deixa a esposa Ana Célia de Castro Barbosa e os filhos: Silvio, César e Mauricio.

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Tradicional de Santa Bárbara d’ Oeste o qual tinha sua loja na rua 13 de maio por mais de três décadas.



Nos últimos anos Cido fazia tratamento de saúde, passou a loja para os filhos dirigirem, mas sempre estava sentado em sua cadeirinha enfrente a Loja.

Era fã número 01 de Rádio, não perdia a programação local por nada. Fica aqui nossos sentimentos a toda família e que Deu possa conforta-los nesse momento tão difícil de passagem do Seo Cido.

VELÓRIO Seo Cido Móveis: início às 12h, deste domingo (19)

SEPULTAMENTO: 15h no cemitério da Paz (Cabreúva)

Cidade: Santa Bárbara d’ Oeste (SP)

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