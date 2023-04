O Banco de Sangue de Americana vai abrir normalmente no feriado

desta sexta-feira (21) e também no sábado, para receber doações. A unidade permanecerá aberta das 7h às 11h e os doadores deverão comparecer munidos de documento com foto, utilizando máscara e sem acompanhantes.

As coletas serão para todos os tipos sanguíneos, mas o setor informou que os tipos O e A (negativo e positivo) são os que mais apresentam baixa no estoque. Por se tratar de uma campanha de doação, não haverá necessidade de agendamento prévio, bastando que o doador compareça no local durante o horário previsto.

Para fazer a doação é preciso seguir os seguintes critérios:

Não estar em jejum;

Estar bem de saúde;

Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

Não fumar duas horas antes;

Pesar mais de 50 quilos;

Ter idade entre 16 e 69 anos (16 e 17 anos devem ser acompanhados do responsável legal);

Ter feito repouso mínimo de seis horas na noite anterior à doação;

Evitar o consumo de alimentos gordurosos.

O Banco de Sangue está localizado na Avenida da Saúde, nº 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima. O melhor acesso é pela Rua Ana Almeida Pioli, (travessa com Rua Cuiabá) s/nº. A entrada é separada do restante do hospital, portanto, o doador não tem contato com outros pacientes.

