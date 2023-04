Dengue se aproxima da Covid como doença que mais contamina em Americana

Dados disponibilizados pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Americana mostram ascendência de casos confirmados de Dengue.

O Novo Momento apurou que foram 90 novos casos positivos em abril (1 a 20), no mesmo período foram confirmados 98 casos de Covid-19. Ambas doenças apresentam sintomas distintos, sendo que uma afeta principalmente o sistema respiratório enquanto a Dengue causa dor muscular e articular, além de febre. Na segunda contaminação aumentam as chances do caso ser grave.

Para se ter uma ideia, em janeiro foram 8 casos, (média de 1 a cada 3,7 dias). Entre fevereiro e 9 de março foram mais 24 casos, (média de 1 a cada 1,6 dias). De 10 a 29 de março foram mais 27 casos (média de 1 a cada 0,7 dias) e entre 30/3 até hoje (20/4) esse número saltou para 149 no total, (média de 4,2 novos casos por dia).

No mesmo período, o total de novos casos de Covid-19 caiu. A média diária que em janeiro era de 16 por dia está em 4,8. Queda de 75%. Por outro lado, a média diária de casos de Dengue aumentou 21 vezes.

Além da visita nos domicílios, o município conta com o Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD) que vem realizando orientações em eventos e espaços de grande circulação. Em fevereiro também foi iniciada uma parceria entre a prefeitura e a CPFL, com entrega de informativos nas residências.