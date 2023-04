Há 15 anos, Padre do balão decolava para nunca mais voltar

No dia 20 de abril de 2008, o padre do balão embarcou de Paranaguá, no Paraná, para um voo de balões de gás hélio. A viagem ficou marcada na memória dos brasileiros. A intenção era voar por 20 horas, até chegar em Mato Grosso do Sul com o objetivo de chamar a atenção para seu projeto de construção de um hotel filantrópico para caminhoneiros.

Apenas 20 minutos após iniciar a viagem ele atingiu uma altitude de 5.8 mil metros e avisou que estava muito frio e não estava sabendo utilizar o GPS.

O vento levou o padre em direção contrária.

Ele caiu em alto mar no litoral catarinense, mas seus restos mortais foram localizados meses depois no Rio de Janeiro.

