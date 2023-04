O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou

nesta quarta-feira (19) de reunião da Câmara Temática de Cultura da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Realizado no Centro de Estudo e Cultura e Ambiental de Santa Bárbara, o encontro contou com a presença da secretária da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Marília Marton, do secretário de Cultura de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Felix, e de dirigentes de cultura das 20 cidades da região.

Durante a reunião foram abordadas informações sobre o plano de trabalho da Cultura do Estado de São Paulo, ressaltando a importância da parceria entre os municípios e o Governo do Estado. O Município de Santa Bárbara d’Oeste também foi apresentado, bem como um disgnóstico da Câmara Temática de Cultura da RMC.



“Santa Bárbara d’Oeste sente-se honrada em sediar esta reunião e tem muito a apresentar quando tratamos das questões culturais. Nossa cidade apresenta um protagonismo neste segmento, com a realização de grandes eventos e promoção de inúmeras ações, auxiliando na construção de novas oportunidades e no fortalecimento da economia. A Cultura tem a capacidade e a capilaridade de auxiliar todos municípios em agregar valor aos mais variados tipos de arte. Aqui em Santa Bárbara, por exemplo, fomentamos o trabalho cultural e artístico das entidades, geramos emprego e renda por meio de cooperativas de reciclagem que atuam nos eventos promovidos pela Prefeitura e oferecemos os melhores eventos ao público. Vamos subindo degraus na responsabilidade em fazer cultura e construir uma sociedade cada vez melhor”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

“A Região Metropolitana de Campinas vem se organizando e mapeando o cenário cultural local para criar diagnósticos e demonstrar a potência das cidades que compõem a RMC. O encontro foi muito produtivo e teve o potencial de contribuir com a política cultural do Estado de São Paulo”, acrescentou o secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Felix.

O encontrou contou também com a participação do diretor executivo da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), Eliziário Ferreira Barbosa, dos vereadores Esther Moraes e Julio César Kifu, além de convidados e imprensa da região.

Piovezan participa de reunião e reitera medidas de segurança nas escolas

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou nesta quinta-feira (13) de reunião na Secretaria de Educação para reiterar as medidas de segurança realizadas nas escolas, intensificadas nos últimos dias, além do treinamento com os dirigentes de todas as escolas municipais para a utilização do botão de emergência, em implantação.

O encontro contou também com as presenças da secretária de Educação, Tânia Mara da Silva, do secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, representantes da Guarda Municipal, gestores das escolas públicas, conveniadas e particulares, além de representantes do Poder Legislativo, CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Conselho Tutelar e sindicatos.

O evento também teve como objetivo reafirmar o compromisso do Poder Público e dos gestores escolares, na união e busca de estratégias para garantir a segurança, além de reforçar as ações já deliberadas pela Administração Municipal. Dentre as medidas já adotadas estão a intensificação diária da Ronda Escolar por meio da Guarda Municipal, vistoria em todas as unidades para o mapeamento de novos medidas de segurança, implantação do serviço de inteligência com Botão Emergencial interligado diretamente à central da Guarda Municipal, ampliação do sistema de videomonitoramento em pontos estratégicos identificados pelo serviço de inteligência da Guarda Municipal, contratação de novos vigilantes para as unidades escolares, revisão do Protocolo de Segurança Municipal, além da capacitação e treinamento dos gestores escolares.

Para as escolas, as orientações referem-se à intensificação de ações já existentes como verificação dos acessos da unidade escolar, identificação das pessoas que entram no ambiente escolar, atenção redobrada às atividades em ambientes externos e acolhimento dos profissionais da Guarda Municipal presentes na escola. Também foram reforçadas medidas que as unidades escolares propagarão para as famílias dos alunos como verificar redes sociais, círculo de amizades, mudanças de comportamento e a importância do diálogo e da proximidade com os filhos para o fortalecimento de valores, respeito e empatia com o próximo e a necessária parceria entre escola e família. A Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d´Oeste atende mais de 16 mil alunos entre bebês, crianças, jovens e adultos em 56 unidades escolares.

