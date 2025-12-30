O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, faz um apelo à população para a doação urgente de sangue do tipo O negativo. Os estoques estão em nível crítico, o que pode comprometer atendimentos de emergência e procedimentos essenciais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O sangue O negativo é considerado doador universal e é fundamental em situações de urgência, quando não há tempo para a identificação do tipo sanguíneo do paciente, sendo amplamente utilizado em casos de acidentes graves, cirurgias e atendimentos de emergência.

A colaboração da população é essencial neste momento para garantir a continuidade do atendimento aos pacientes que dependem da transfusão de sangue.

“A doação de sangue O negativo é fundamental para garantir a segurança dos atendimentos, especialmente nas situações de urgência e emergência. Manter os estoques em níveis adequados permite que a equipe assistencial atue com agilidade e eficiência, assegurando a continuidade do cuidado aos pacientes”, afirma a diretora técnica do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Eloisa Duzzi.

O Banco de Sangue funciona regularmente de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h

com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. O atendimento é por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Atendimento na semana do Ano Novo:

• Dias com atendimento: 30 e 31 de dezembro

• Dias sem atendimento: 1º e 2 de janeiro

Leia + sobre saúde