O time do tráfico de drogas teve 2 baixas entre a tarde da segunda-feira e a madrugada desta terça na região. O primeiro dos casos foi registrado em Sumaré na Rua Rita de Cássia Ferreira dos Reis, Jardim Campo Belo.

Na tarde de segunda-feira (29) uma equipe policial durante patrulhamento Sumaré, em área conhecida pela prática de tráfico de entorpecentes, visualizou um indivíduo saindo de uma área de mata.

Foi realizada a abordagem e, durante a busca pessoal, foram localizados um telefone celular e a quantia de R$ 20,00.

Após questionamentos e diligências na área indicada pelo abordado, a equipe policial localizou 22 eppendorfs contendo cocaína, totalizando 0,049 kg; 18 porções de crack, totalizando 0,016 kg; e 24 porções de maconha, totalizando 0,078 kg.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido até o Plantão Policial onde permaneceu preso.

OCORRÊNCIA: TRÁFICO DE DROGAS

Logradouro: Viela da Alegria, – Jardim Santiago, Hortolândia/SP.

Na madrugada de terça-feira (30), uma equipe policial foi acionada para averiguar um possível armazenamento de entorpecentes em um imóvel localizado em Hortolândia/SP. Ao chegar ao local, foi visualizado um indivíduo na área externa da residência, o qual, ao perceber a presença policial, adentrou rapidamente o imóvel.

Diante da fundada suspeita, a equipe policial acessou o local e realizou a abordagem, não sendo localizado nada de ilícito em sua posse. Contudo, durante a averiguação no interior da residência, foram encontrados 174,3 quilogramas de maconha.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.

