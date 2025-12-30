Nesta segunda-feira (29) fotos de um cardápio de uma barraca de praia começaram a viralizar pelo alto custo. Se trata de um comércio de praia em Búzios, no Rio de Janeiro.

Com preços que vão de R$ 150,00 (seis unidades de pastel) a R$ 580,00 (prato tropical), o preço assustou os internautas, que fizeram comentários críticos e bem humorados nas redes sociais.

Barraca de praia mais cara do Brasil

Foram feitas comparações com praias em outros estados, como Piauí e Alagoas, além de outros comentários falando sobre os preços em outras praias também em Búzios.

Enquanto os cardápios de cidades do Nordeste apontavam valores ainda altos, mas com opções de refeição que chegavam a R$ 30,00, um outro cardápio de Búzios tinha, de prato principal mais barato, um filé de frango à parmegiana, para duas pessoas, a R$ 135,00.

