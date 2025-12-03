Banco do Povo de Nova Odessa celebra 20 anos com empreendedorismo local

Com presença de autoridades municipais, celebração destaca duas décadas de microcrédito acessível que impulsionam pequenos negócios e fortalecem a economia de Nova Odessa

Nova Odessa celebrou nesta terça-feira (2) os 20 anos do Banco do Povo Paulista, programa de microcrédito que atende empreendedores formais da cidade. Instalado dentro do Poupatempo de Nova Odessa, o serviço se consolidou como uma ferramenta essencial para quem busca investir, ampliar ou formalizar o próprio negócio, oferecendo empréstimos com condições facilitadas e orientação especializada.

Durante a comemoração, estiveram presentes o vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda, o Mineirinho, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, Antonio Teixeira e o adjunto da pasta, Mateus Tognella, que destacaram a relevância do programa para a geração de empregos, renda e oportunidades no município.

“Ao longo de duas décadas, o Banco do Povo se tornou um aliado estratégico para centenas de microempreendedores, garantindo acesso a crédito com juros reduzidos, prazos acessíveis e acompanhamento técnico que facilita a aplicação correta dos recursos”, disse o vice-prefeito Mineirinho.

Fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e o município, o Banco do Povo tem como missão estimular o empreendedorismo, fortalecer pequenos negócios e contribuir para o desenvolvimento econômico local. Em Nova Odessa, o programa segue ampliando seu alcance junto a pequenos empreendedores, impulsionando iniciativas que movimentam a economia e transformam a realidade de famílias.

