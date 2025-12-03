Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O Posto Local do Trabalho (PLT) da Prefeitura de Nova Odessa informa que o Centro de Distribuição do Grupo DPSP, proprietário das Drogarias Pacheco e São Paulo, realizará um Feirão do Emprego para preencher 100 vagas de auxiliar de operação. A seleção será realizada nos dias na terça-feira (9/12) às 9h, na quarta-feira (10/12) às 14h, e na quinta e sexta-feira (11 e 12/12)às 9h, no Poupatempo, localizado na rua Duque de Caxias, no Centro.

As vagas disponibilizadas envolvem atividades como separação de produtos com coletor ou PTL, reposição e armazenamento, recebimento de mercadorias, movimentação de pallets, entre outras rotinas do Centro de Distribuição. Os contratados atuarão em regime CLT, com horários de trabalho das 06h às 14h20 ou das 13h40 às 22h. Para participar, é necessário ter disponibilidade de horário, conhecimento básico de pacote Office e perfil alinhado à logística e proatividade.

A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, vale-transporte, seguro de vida, estacionamento, desconto em produtos, academia, universidade corporativa e restaurante no local.

A Prefeitura, por meio do PLT, reforça que o Feirão do Emprego integra as ações de incentivo à empregabilidade no município, ampliando o acesso dos moradores às vagas de grandes empresas e fortalecendo o mercado de trabalho local.