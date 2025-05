A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, vinculada à Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, deu início, na terça-feira (6), a uma série de quatro concertos educativos em escolas da rede municipal promovidos durante o mês de maio. A iniciativa intitulada “Concerto Didático” apresenta os instrumentos musicais presentes no grupamento, permitindo que os estudantes compreendam os sons e características de cada um.

A apresentação ocorreu no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Oniva de Moura Brizola, no bairro Antônio Zanaga, com a presença de estudantes e educadores na quadra da escola. Nesta quinta-feira (8), os músicos farão o Concerto Didático no CIEP Anísio Spínola Teixeira, no bairro São Jerônimo.

No dia 13, é a vez dos estudantes do CIEP Prof. Philomena Magaly Makluf Rossetti, no São Vito, curtirem a apresentação musical e, no dia 15, o espetáculo será apresentado no CIEP Prof. Maria Nilde Mascellani, no Jaguari.

“Essa iniciativa enriquece o ensino municipal ao levar a cultura musical diretamente aos estudantes, promovendo não apenas o aprendizado, mas também a vivência artística e a formação de público a partir de uma experiência proporcionada por músicos qualificados de nossa Banda Municipal”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.