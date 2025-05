Neste Dia das Mães, o maior presente que você pode oferecer é uma chance de vida. Seja um doador — é simples, rápido e pode mudar o destino de uma família.

O domingo começou diferente para a família de Pedro, de apenas 15 anos, morador de Indaiatuba e paciente do Hospital Boldrini, em Campinas. Após um ano enfrentando a leucemia e meses em manutenção, a notícia mais temida chegou: a doença voltou. Agora, Pedro precisa urgentemente de um transplante de medula óssea para seguir lutando.

Em um apelo emocionante, a irmã Rafaella pede ajuda:

“O novo tratamento exige quimioterapia mais transplante de medula. Para isso, precisamos encontrar alguém 100% compatível. Quanto mais pessoas se cadastrarem como doadoras, maior a chance de encontrarmos esse anjo que pode salvar o Pedro.”

QUEM TEM CHANCES DE SER DOADOR:

– Pessoas com até 35 anos

– Em bom estado de saúde

– Basta ir até o Hemocentro mais próximo e FAZER EXAME DE SANGUE SIMPLES

IMPORTANTE: A localização do doador não interfere no processo. O REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea) conecta doadores e pacientes no mundo inteiro.

Em Americana, o cadastro pode ser agendado pelo aplicativo Sangue Amigo (disponível na Google Play e App Store) ou pelo telefone (19) 3468-1739.

Compartilhe. Doe. Ore. Um gesto pode salvar a vida do Pedro.

