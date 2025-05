A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Fazenda, inicia na segunda-feira (12) o atendimento presencial para contribuintes que não conseguiram formalizar o pedido de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pelos canais digitais. O prazo para solicitação vai até 30 de maio.

O atendimento será feito no Paço Municipal e nas unidades de administração regional. No Paço, os interessados devem se dirigir ao guichê indicado para isenção de IPTU, na Unidade de Arrecadação (Avenida Brasil, nº 85, térreo), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A solicitação também pode ser feita online pelo site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

Entre janeiro e 7 de maio, a Secretaria de Fazenda recebeu 2.676 pedidos de isenção. Foram 1.170 de pessoas com doenças graves, 1.041 de desempregados e pessoas de baixa renda, 416 de aposentados e pensionistas, e 49 de pessoas com deficiência.

“A concessão de isenção em determinadas situações tem o propósito de minimizar as dificuldades enfrentadas por parte da população e, assim, a Prefeitura visa alcançar o contribuinte que não tem condições de arcar com o pagamento do imposto”, afirma a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

“Os beneficiários devem se enquadrar nos requisitos fixados em lei e atender a todos os critérios estabelecidos nas normas em vigor. Desta forma, estaremos contemplando os menos favorecidos com a aplicação de mecanismos de equidade fiscal”, acrescenta a secretária.