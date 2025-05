O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana está executando a etapa de automação do novo Centro de Reservação de Água do Parque Gramado (CR-16), que está na fase final de obras. O reservatório terá capacidade de armazenar 2,1 milhões de litros de água.

A autarquia explica que a automação consiste na implementação de sistemas tecnológicos que gerenciam e operam o centro de forma eficiente, segura e contínua. O trabalho envolve sensores, controladores e sistemas de supervisão para monitorar níveis de água, acionar bombas, válvulas e demais equipamentos, reduzindo a necessidade de intervenção manual e garantindo maior precisão na operação.

O CR-16 vai beneficiar mais de 30 mil moradores dos bairros Parque Gramado, São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade e Jardim da Balsa, atualmente atendidos pelo CR-8, no São Roque.

A Prefeitura também está construindo um novo reservatório no São Vito (CR-1), com a mesma capacidade. A obra está na fase final e vai ampliar a reservação da região de 1,6 milhão para 3,7 milhões de litros, atendendo cerca de 20 mil moradores. O investimento total nas duas estruturas é de R$ 8.459.000,01, com recursos próprios do departamento.

O superintendente do DAE, Marcos Morelli, destacou a importância dos investimentos. “As novas unidades no Parque Gramado e no São Vito irão ampliar o sistema de reservação nessas regiões. Os investimentos do município nos reservatórios são fundamentais para assegurar o abastecimento na cidade”, afirmou.

Os reservatórios CR-16 e CR-1 seguem o mesmo padrão das unidades dos bairros Jardim Ipiranga (CR-5), Cidade Jardim (CR-6) e Vila Santa Catarina (CR-3). Juntas, essas estruturas representam um acréscimo de 10,5 milhões de litros à capacidade de armazenamento de água da cidade.