Banheiros químicos queimados perto do STF, que julga Bolsonaro

Cerca de dez banheiros químicos foram queimados próximo à Esplanada dos Ministérios enquanto o ministro Alexandre de Moraes lia seu voto, no STF, sobre os denunciados na trama golpista. É um momento histórico para o Brasil, estamos prestes a ver condenados aqueles que atentaram contra a democracia. O fato se deu a menos de 2 kms do STF, onde ocorre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro na trama golpista.

A polícia ainda não sabe quem pode ter provocado o incêndio ou como as chamas começaram. De acordo com os bombeiros, 10 banheiros químicos foram queimados. A situação revela, no entanto, possíveis brechas no esquema de segurança da região.

Vamos aguardar mais detalhes ao longo do dia.

