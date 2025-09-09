Matogrosso & Mathias e Bruna Viola são atrações do Festival Raízes de Santa Bárbara

Evento foi ampliado para dois dias: 18 e 19 de outubro no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta terça-feira (9) a dupla Matogrosso & Mathias e a cantora Bruna Viola como atrações principais da edição 2025 do Festival Raízes de Santa Bárbara. Neste ano o evento foi ampliado e acontece em dois dias: 18 e 19 de outubro, no Complexo Usina Santa Bárbara, englobando o Desfile de Cavaleiros, com entrada gratuita. As demais atrações serão divulgadas em breve.

Chegando a sua terceira edição, o Raízes reúne cultura, tradição e música sertaneja. Em sua primeira edição subiu ao palco Mayck & Lyan, enquanto no ano passado o show principal foi com Edson & Hudson, além de apresentações locais que valorizaram a cena regional.

“É pra anotar na agenda! Em 2025 o Festival Raízes ganha mais um dia e acontece nos dias 18 e 19 de outubro no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. Para celebrar a nossa cultura e a história da música sertaneja, teremos no dia 18 a dupla Matogrosso & Mathias e no dia 19 a cantora Bruna Viola. Boa música, boa gastronomia e a nossa gente em um dos cartões-postais da nossa cidade. Este é o Festival Raízes. Todo mundo convidado”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Matogrosso & Mathias

Com mais de cinco décadas de carreira, Matogrosso & Mathias seguem firmes como uma das duplas sertanejas mais tradicionais do país. Reconhecidos como “a mais romântica do Brasil”, são donos de clássicos que atravessam gerações, como “Pedaço de Minha Vida”, “Idas e Voltas”, “24 Horas de Amor” e “Tentei te Esquecer”.

A dupla ajudou a abrir caminho para a música sertaneja no cenário nacional, conquistou discos de ouro, gravou mais de 20 álbuns e DVDs e já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira. Atualmente, seguem na estrada com agenda intensa de shows, mantendo vivo o romantismo que os consagrou e reforçando sua relevância no cenário musical.

Bruna Viola

Dona de um timbre marcante e instrumentista de mão cheia, Bruna Viola vem conquistando o Brasil ao resgatar e valorizar a tradição sertaneja, sem deixar de dialogar com a modernidade. Revelada como uma das principais vozes femininas da viola caipira, Bruna reúne carisma, autenticidade e potência em suas apresentações, conquistando fãs de todas as idades.

Vencedora da 18ª edição do Grammy Latino, a artista já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira e soma milhões de reproduções em suas canções, que celebram a força da cultura raiz. Com shows vibrantes e cheios de emoção, Bruna Viola segue consolidando seu espaço como referência da nova geração da música sertaneja.

Instituições sociais

O evento tem caráter solidário. Sendo assim, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo abriu os editais de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos, visando a composição da Praça de Alimentação. As inscrições já se encerraram e serão selecionadas até sete instituições sociais.

Vale ressaltar que a Secretaria de Cultura e Turismo terá autonomia na análise e decisão quanto às inscrições apresentadas, podendo inabilitar propostas que não atendam aos requisitos mínimos. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3464.9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pelo e-mail [email protected]

Serviço:

Festival Raízes de Santa Bárbara 2025

Dia 18 de outubro (sábado), das 16 horas às 23h59

Matogrosso & Mathias

Dia 19 de outubro (domingo), das 12 às 22 horas

Bruna Viola

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

