Americana recebe lançamento de livro financiado com recursos da PNAB

Leia + sobre diversão e arte

O livro “Carne, Suor e Sangue”, do escritor Luiz Solrak Lima, viabilizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) de Fomento à Cultura, tem lançamento previsto para os dias 13, 20 e 27 de setembro, em diversos pontos de Americana. O projeto é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, com apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção do escritor.

Os eventos são gratuitos, com distribuição de exemplares e debates sobre o tema central da obra. A novela apresenta Geane, filha de uma família tradicional de Americana e que aqui reside, no ano de 2024. Após uma descoberta pessoal, Geane verá sua vida organizada e segura se transformar. À medida que começa a conviver com outros grupos, Geane busca construir uma nova identidade a partir da interação com cada espaço da cidade.

Luiz Solrak Lima é professor de Língua Portuguesa e Literatura na rede estadual de São Paulo e escritor. Se lançou na poesia ainda na faculdade, publicando seu primeiro poema no concurso nacional de poesia pela editora Vivara em 2017. É autor do livro de poesias “Terra Alheia”, publicado pela editora Versiprosa em 2023 e ganhador de dois prêmios municipais de literatura no mesmo ano. Também é diretor e produtor do curta-metragem “Legião Estrangeira”, baseado no seu livro.

Projeto

O projeto é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, após ter sido selecionado pelo edital de chamamento público PNAB 05/2024, nos termos da Lei Federal Nº 14.399/2022.

Confira o calendário de lançamento:

Livro “Carne, Suor e Sangue”, do escritor Luiz Solrak Lima

13/09 (sábado) às 9h30 – Biblioteca Municipal de Americana (Praça Comendador Müller, s/nº – Centro)

20/09 (sábado) às 13h – Centro de Cultura e Lazer – CCL (Avenida Brasil, 1.293 – Jardim São Paulo)

27/09 (sábado) às 13h – Estação Cultura (Av. Dr. Antônio Lobo, 216 – Centro)

Entrada gratuita

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP