UBS Dona Rosa promove atividade sobre vacinação

UBS Dona Rosa promove atividade sobre a importância da vacinação

A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Dona Rosa, em Americana, promoveu nesta terça-feira (9) uma atividade de conscientização sobre a importância da vacinação, destinada aos pacientes que aguardavam na sala de espera da unidade.

A ação foi conduzida pela enfermeira Núbia Alexandre, que ressaltou os cuidados essenciais com a saúde e a necessidade de manter o calendário vacinal em dia. A iniciativa contou com a participação da equipe multidisciplinar da UBS e com a presença educativa dos personagens Zé Gotinha e Maria Gotinha, que reforçaram a mensagem de prevenção junto à comunidade.

“Foi um momento importante de conversa com a comunidade, para reforçar que a vacinação é uma forma segura e eficaz de prevenir doenças. Muitas vezes, na correria do dia a dia, as pessoas acabam esquecendo de atualizar o calendário vacinal, e nossa missão é lembrar e orientar para que todos estejam protegidos”, comentou Núbia.

Durante a atividade, a enfermeira destacou também a disponibilidade da vacina contra o HPV (Papilomavírus Humano) para jovens de 15 a 19 anos, 11 meses e 29 dias que nunca receberam nenhuma dose do imunizante. A campanha de resgate dos não vacinados foi iniciada esta semana e visa aumentar a cobertura contra o vírus.

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Nas unidades dos bairros São Vito e Praia Azul, o atendimento se estende até as 20h. A Secretaria de Saúde orienta que os jovens levem um documento com foto, CPF e carteira de vacinação.

“A vacinação é um cuidado coletivo, que protege não apenas quem recebe a dose, mas também toda a comunidade. Essa mobilização nas unidades tem o objetivo de levar informação, estimular a prevenção e garantir que mais pessoas tenham acesso às vacinas disponíveis na rede pública”, acrescentou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

