Americana recebe festival com shows de rock e culinária e cultura pop oriental

Americana recebe o Festival Japa & Rock nos dias 12, 13 e 14 de setembro, na área externa do Teatro de Arena Elis Regina, com entrada gratuita e atrações como gastronomia oriental, bandas de rock, cultura pop japonesa, apresentação de Taiko e Festival de Morango e Pistache. O evento é pet friendly e tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. O Teatro de Arena Elis Regina fica na Rua Sergipe, 80, Jardim Colina.

O festival terá opções da gastronomia oriental, incluindo pratos da culinária japonesa, além de hambúrgueres artesanais e outros pratos. No Festival de Morango e Pistache, os visitantes poderão saborear sobremesas como morango do amor, fondue de morango e tortas doces, entre outros.

O Japa & Rock também será um espaço cultural e de entretenimento, com oito shows de bandas covers, uma apresentação de taiko, a arte tradicional japonesa de tocar tambores, e concurso de Cosplay, que premiará os três primeiros colocados com troféus e vouchers para alimentação e bebidas. As inscrições serão abertas no dia 10 de setembro e podem ser feitas pelo Instagram @otakunoieeventos.

Confira a programação musical:

12/09 (sexta-feira)

19h30: Tributo Anos 80 – Banda Midnight Rockers

20h30: Queen Cover – Banda Her Majesty

13/09 (sábado)

15h: System of a Down Cover – Banda Shop Suit

17h: Concurso de Cosplay

18h: Rammstein Cover – Banda Industriestein

20h: Metallica Cover – Banda Kind Of Monster

14/09 (domingo)

14h: Banda Elephant (Classic Rock)

16h: Apresentação de Taiko

17h: Black Sabbath/Ozzy Cover – Banda Sabbath Cadabra

19h30: Banda Reprise Inédita (Flashback/Anos 80)

“Com apoio da Prefeitura, o evento trará para Americana um pouco da cultura nipônica, além de diversas opções gastronômicas, sendo uma opção gratuita de entretenimento para as famílias de nossa cidade”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Festival Japa & Rock é organizado pela MK Produções e Eventos, com curadoria do produtor cultural Anderson Rodrigues (Kbça).

