O torcedor barbarense que caiu no fosso e ficou ferido durante o dérbi entre Guarani e Ponte Preta, no último sábado (6), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, nasceu de novo. A mãe de Luan Cerqueira deu entrevista a EPTV esta segunda-feira. Ele segue internado no Hospital Municipal Mário Gatti, com fratura no braço e um coágulo na cabeça.
O caso será avaliado nesta segunda-feira (8) por um neurologista, e ele deve passar por cirurgia.
Barbarense foi atacado pela torcida do Guarani
A PM apurou que o torcedor barbarense foi apontado como ‘infiltrado’ pela torcida do Guarani, mas a mãe nega que ele seria pontepretano.
A mãe publicou uma mensagem nas redes sociais explicando que o filho foi ao estádio para torcer pelo Guarani e pedindo orações pela recuperação dele. Segundo Angela, não está claro se Luan foi empurrado ou se caiu sozinho. “Ele nasceu de novo”, publicou nas redes sociais.
