A barbarense Gabrielly Fernandes Barbosa, de 25 anos, está entre as vítimas da tragédia que envolveu um veículo de passeio e um carro suspeito de transportar contrabando este domingo no Mato Grosso do Sul

As outras vítimas que estavam no veículo Honda Fit foram identificadas como a professora aposentada Cirlei Barbosa, de 69 anos e o motorista do outro carro. As duas seguiam da região de Jardim em direção a Ponta Porã.

Gabrielly estudava medicina

e cursava o quinto semestre na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.

A família de Gabrielly mora em Santa Bárbara d’Oeste no jardim Barão, na zona leste da cidade.

A terceira vítima foi confirmada como Daniel Gracioso Ramos, de 25 anos. Ele era o condutor do outro veículo envolvido na colisão e, assim como as duas mulheres, morreu instantaneamente no local.

De acordo com as autoridades, o carro dirigido por Daniel Gracioso Ramos havia saído do Paraguai e estava carregado com produtos contrabandeados. O acompanhante de Daniel foi o único sobrevivente com vida no local, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Porã. O estado de saúde dele, no entanto, não foi informado.

Os corpos das três vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã para a necropsia e, posteriormente, liberados aos familiares para o sepultamento. A Polícia Civil segue investigando a dinâmica exata e a causa do acidente.

