A possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, é um dos cenários discutidos no meio político e jurídico, mas ele não está preso lá atualmente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e outros crimes em setembro de 2025. No entanto, a pena só será executada após o trânsito em julgado, ou seja, depois que todos os recursos da defesa forem analisados e esgotados.

Situação atual e próximos passos para Bolsonaro

Recursos: A defesa de Bolsonaro apresentou embargos de declaração contra a condenação, que serão julgados a partir de sexta-feira (7) pela Primeira Turma do STF. A expectativa é que o julgamento do recurso ocorra em breve, possivelmente em novembro.

Prisão Domiciliar: Atualmente, o ex-presidente está em prisão domiciliar, uma medida cautelar mantida pelo ministro Alexandre de Moraes em outubro de 2025.

Atualmente, o ex-presidente está em prisão domiciliar, uma medida cautelar mantida pelo ministro Alexandre de Moraes em outubro de 2025. Local de Detenção (Hipóteses) : A definição do local de cumprimento da pena, caso a prisão se concretize, dependerá da decisão final do juiz da execução penal ou do ministro Alexandre de Moraes.

: A definição do local de cumprimento da pena, caso a prisão se concretize, dependerá da decisão final do juiz da execução penal ou do ministro Alexandre de Moraes. Papuda: É uma possibilidade, e há relatos de que autoridades do Governo do Distrito Federal estariam tentando convencer o STF a não enviá-lo para lá, tratando-o como um “preso incômodo”. Existe um espaço isolado no presídio que poderia abrigá-lo, separado de outros detentos, mas o próprio Bolsonaro teria receio dessa possibilidade.

É uma possibilidade, e há relatos de que autoridades do Governo do Distrito Federal estariam tentando convencer o STF a não enviá-lo para lá, tratando-o como um “preso incômodo”. Existe um espaço isolado no presídio que poderia abrigá-lo, separado de outros detentos, mas o próprio Bolsonaro teria receio dessa possibilidade. Outras opções: Outros locais cogitados incluem uma cela na Polícia Federal ou, menos provável, uma instalação militar.



Anistia: Bolsonaro e seus apoiadores continuam a pressionar pela aprovação de uma anistia ampla no Congresso para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, o que, se aprovado, poderia impactar sua situação legal.

Em resumo, a ida de Bolsonaro para a Papuda é um cenário possível, mas condicionado ao esgotamento dos recursos judiciais e à decisão final sobre o local de cumprimento da pena.

Leia Mais notícias do Brasil