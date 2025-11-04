A Secretaria Municipal de Saúde de Americana anunciou, nesta segunda-feira (3), os novos representantes da CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio para a gestão de 2026. A eleição, conduzida pela Comissão Eleitoral conforme as normas da NR-5, contou com ampla participação dos servidores, reforçando o compromisso da administração com a transparência e o diálogo no ambiente de trabalho.

A votação foi realizada de forma presencial nos dias 29, 30 e 31 de outubro, com apuração na sede da Secretaria e acompanhamento de candidatos e representantes do setor de Recursos Humanos. Ao todo, foram registrados 395 votos, sendo 9 nulos e 2 brancos.

A candidata mais votada foi Zélia Rade Pereira, com 126 votos, seguida por Dayana Tavares Pereira Capana (70 votos), Tiago Volpi Braz (60 votos) e Rosana Garcia (44 votos). Na sequência ficaram Adolfo Inácio dos Santos (28 votos), Patrícia Rodrigues da Silva (25 votos), Flávio Henrique Gomes (22 votos) e Marcio Queiroz Xavier (9 votos).

Com base na apuração, Zélia, Dayana e Tiago assumem como representantes titulares, e Rosana como suplente. As cédulas permanecerão arquivadas no setor de Recursos Humanos até a posse dos eleitos. Além dos representantes eleitos, a Secretaria de Saúde indicará mais quatro membros – três titulares e um suplente – para compor a nova gestão.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou o papel estratégico da CIPA na proteção e valorização dos servidores. “A Comissão tem um papel essencial na promoção de ambientes de trabalho mais seguros, acolhedores e livres de qualquer forma de assédio. Nosso compromisso é fortalecer a cultura da prevenção e do respeito dentro da Secretaria, sempre valorizando o diálogo e o cuidado com as pessoas”, afirmou.

O atual presidente da CIPA, Antônio Jorge da Silva Gomes, ressaltou a importância do trabalho conjunto. “A CIPA é um espaço de escuta e de construção coletiva, que deve atuar de forma integrada com todas as áreas da Secretaria, promovendo ações educativas e preventivas em prol do bem-estar físico e emocional dos servidores”, disse.

A coordenadora do setor de Recursos Humanos, Franciele Viana Brito Freire, destacou o engajamento durante o processo eleitoral. “Foi um processo transparente, participativo e muito representativo. A presença dos servidores nas votações e apuração demonstra o interesse em contribuir para a melhoria contínua das condições de trabalho”, pontuou.

Nova Cipa

A nova comissão inicia as atividades em janeiro de 2026, com o objetivo de fortalecer as práticas de prevenção de acidentes, segurança ocupacional e enfrentamento ao assédio no ambiente de trabalho.

