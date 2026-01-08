Barbarense sortudo- Sorteio aconteceu esta quarta 7 de janeiro pela Loteria Federal

Um morador de Santa Bárbara d’Oeste começou 2026 com motivos de sobra para comemorar. O tintureiro Claudio Franco, 52, foi o grande ganhador do carro automático zero quilômetro sorteado pelo Tivoli Shopping na campanha “Aqui o Natal Acontece”.

O sorteio foi realizado no dia 7 de janeiro, pela Loteria Federal. Claudio ganhou o prêmio com o cupom 600.608, entre os mais de 84,1 mil números da sorte concorrentes.

O tintureiro conta que foi ao shopping para resolver algo simples: comprar as passagens para uma viagem. Durante a visita, aproveitou para resgatar o número da sorte da campanha e acabou sendo surpreendido com a notícia de que havia conquistado o prêmio principal.

“Foi uma surpresa enorme porque eu nunca ganhei nada em sorteios. Já estava feliz porque vou viajar e agora começo 2026 com um carro zero quilômetro. É felicidade em dobro”, comemora.

“Nosso objetivo com a campanha foi transformar a experiência de quem passa pelo Tivoli e premiar um cliente e começar o ano com uma notícia tão positiva nos enche de alegria”, conta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli.

Sobre a campanha “Aqui o Natal Acontece”

A campanha natalina do Tivoli Shopping movimentou o período de festas com atrações especiais, programação para toda a família e uma promoção que premiou os clientes.

Durante a ação, a cada R$400 em compras, os consumidores podiam retirar um número da sorte para concorrer ao prêmio. As notas fiscais podiam ser somadas, mesmo sendo de lojas diferentes, facilitando a participação do público.

Além do sorteio do carro, a campanha reforçou o conceito do Tivoli como o shopping da família, unindo experiências, entretenimento e vantagens reais para os clientes durante o Natal.

