Homem é preso por dar golpes de faca na companheira em Hortolândia

Segundo informações, motivação da tentativa de feminicídio seria suspeita de traição

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Um caso de tentativa de feminicídio foi registrado em Hortolândia na manhã desta quarta-feira (7). Um homem acabou preso acusado de desferir golpes de faca contra a companheira, que foi socorrida, no Jardim Nossa S. Auxiliadora. O caso foi registrado pelo 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior).

De acordo com informações, uma equipe policial foi acionada para atendimento de ocorrência de violência doméstica na Rua Francisca de Fátima de Oliveira, com a informação de que o autor havia desferido golpes de faca contra a companheira, a qual já havia sido socorrida antes da chegada da equipe.

No local, foi realizada a abordagem do indivíduo, não sendo localizado nenhum objeto ilícito durante a busca pessoal. Questionado sobre a arma branca utilizada na agressão, o abordado indicou o local onde a faca se encontrava. Constatou-se que a motivação do crime estaria relacionada a suspeita de traição.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial e acabou preso por tentativa de feminicídio pela autoridade policial.

Pitbull e importunação

Uma ocorrência de importunação sexual foi registrada na noite de quarta-feira (7) no bairro Tranquilo Menuzzo, em Sumaré. Segundo informações, uma equipe da PM recebeu relato do crime em via pública e realizou patrulhamento na Rua Itália, com objetivo de localizar o autor.

Durante as diligências, um indivíduo foi abordado pelos PMs nas proximidades da UPA (Unidade de Prono Atendimento) Macarenko. A vítima, adolescente, junto de uma testemunha reconheceu a pessoa pelas características físicas, vestimentas e por estar acompanhado de um cão da raça pitbull.

Conforme o relato policial, a vítima foi tocada nas nádegas enquanto caminhava pela praça, tendo o autor fugido em seguida. Diante dos fatos, as partes acabaram conduzidas ao Plantão Policial, onde o indivíduo permaneceu preso.

Leia Mais notícias da cidade e região