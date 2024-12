Barbarense ganha Volvo no sorteio da Sicredi

Barbarense de sorte- A Sicredi Dexis realizará a entrega de dois dos cinco automóveis Volvo EX30 novos para os associados sorteados na campanha Capital Premiado, na próxima quarta-feira, dia 18 de dezembro. O sorteio ocorreu no dia 7 de dezembro. O evento de premiação acontecerá no Espaço Beira Rio, às 19h.

Foram cinco sorteados: Marcelo Venancio Morato Serviços Agrícolas Ltda., de Santa Barbara D’Oeste/SP (Regional Centro Paulista); Marcelo Edmar Pinto Guedes, Mogi Guaçu/SP (Regional Centro Leste Paulista); Maria Roziele da Silva, de Maringá/PR (Regional Maringá); Anor Santini Filho, de São Carlos do Ivaí/PR (Regional Noroeste); e G F Milão Materiais de Construção, de Londrina/PR (Regional Norte).

Barbarense vai buscar em Piracicaba

Os ganhadores de Santa Barbara D’Oeste e Mogi Guaçu receberão seus prêmios em evento a ser realizado, às 19 horas, em Piracicaba/SP.

A entrega para os demais vencedores será realizada de forma simultânea em Maringá/PR, Londrina/PR, com transmissão ao vivo da sede em Maringá.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A campanha teve início em janeiro deste ano e se encerrou em novembro de 2024. Para participar, a cada R$ 100,00 integralizados no Capital Social o associado recebeu um número da sorte. Quem escolheu a integralização de capital social programado ganhou números da sorte em dobro.

A campanha Capital Premiado já está confirmada para 2025, com o sorteio de cinco veículos 100% elétricos, além de sorteios mensais.

Capital Social

O Capital Social é um tipo de investimento, feito já na abertura da conta, quando o associado faz o aporte inicial. O investimento rende e gera patrimônio para utilizar no futuro – quanto mais integralização no Capital Social, maiores serão os recursos do associado e a participação nos resultados da cooperativa. Além disso, enquanto o dinheiro do associado rende, a Sicredi administra e ajuda a desenvolver a economia da região, já que a partir do Capital Social a cooperativa pode oferecer mais crédito e serviços com taxas mais justas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP