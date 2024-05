Lucas Lisi Cruz, natural de Santa Bárbara d’Oeste, foi um dos destaques

na conquista no Troféu Tokyo U-14 International Youth Tournament, realizado no Japão. Lucas Lisi Cruz, jogador da categoria sub-14 do São Paulo Futebol Clube, brilhou no torneio disputado no complexo esportivo J-League, em Fukushima, durante o mês de maio.

A equipe do São Paulo venceu o time de Miyagi nos pênaltis, com um placar de 5 a 4, em uma competição que reuniu 12 equipes divididas em quatro grupos.

O vereador Celso Ávila (Solidariedade) propôs moção de aplauso ao adolescente.

Com apenas 14 anos, Lucas já possui uma trajetória notável no futebol. Antes de integrar a equipe do São Paulo, ele jogou por dois anos no União Barbarense e passou por testes no Desportivo Brasil, Santos e Palmeiras. Atualmente, atua como volante e é agenciado pela empresa Bestofyou Brasil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

O jovem atleta se tornou uma referência local no esporte, elevando o nome de Santa Bárbara d’Oeste ao cenário internacional. A moção de aplauso destaca a confiança de que Lucas continuará a representar a comunidade com distinção e honra em futuras competições. “O comprometimento com a excelência esportiva e a determinação do Lucas são fontes de inspiração para todos”, afirmou Celso Ávila.

Leia + Sobre todos os Esportes