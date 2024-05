Vereadora ‘encrenca’ com outdoor do Fazendinha em Americana

A vereadora de Americana Nathália Camargo (PP) teve aprovado, nesta terça-feira, durante a sessão da Câmara Municipal, um requerimento de informação questionando o poder executivo sobre a regulamentação de outdoors de marcas de conteúdo adulto em Americana.

Nathália, que é pastora evangélica parece não ter gostado de um outdoor instalado no cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Avenida da Saudade do Fazendinha, um “resort privé” que funciona há mais de 40 anos na região.

Sem citar diretamente o Fazendinha, a parlamentar questiona como são regulamentados os conteúdos divulgados em outdoors no município e se existe alguma analise e aprovação do conteúdo visual e linguístico que será impresso nos materiais.

Ainda, Nathália pergunta se as análises dos conteúdos divulgados em outdoors em Americana respeitam as determinações estabelecidas pelo ECA – Estatuto da

Criança e do Adolescente, uma vez que é necessário constar em publicidades qual a classificação para determinado conteúdo ou evento.

