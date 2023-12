Barbarense Matheus morre após acidente no interior

O barbarense Matheus Fornazieri Gonçalves

morreu nesta quarta-feira (27) após sofrer acidente de trânsito no interior do estado.

A batida aconteceu ainda na terça-feira (26), na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), que liga Araras a Rio Claro.

Matheus seguia com sua motocicleta quando bateu na traseira de caminhão. Ele chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Araras, porém não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi velado no velório Parque dos Lírios, em Santa Bárbara d’Oeste.

O NM externa os pêsames a amigos e familiares.

