Felipe Sanches vai pro Republicanos, que espera Dr José

O vice-prefeito de Santa Bárbara Felipe Sanches

vai pro Republicanos, e o partido ainda espera a vinda do ex-vereador Dr José, hoje tido como filiado no União Brasil. Os movimentos agitam os bastidores na virada do ano eleitoral.

Leia + sobre política regional

Uma reunião esta semana selou a ida de Sanches para o Republicanos. O coordenador regional, suplente de deputado estadual Ricardo Molina, e o coordenador local Adriano Panin estiveram com FS e acertaram.

Os 3 são conhecidos de longa data e FS estava sem partido desde 2022 quando o PDT, localmente comandado pela americanense Giovana Fortunato, teria tirado independência do vice prefeito para os caminhos locais do partido.

DR JOSÉ E OS GALHOS– O partido de Panin espera ainda a vinda de Dr José, que ainda neste dezembro foi apresentado como importante ‘aquisição’ do União Brasil- comandado pelo vereador Carlos Fontes e que tem como estrela seu filho Marcos Fontes.

Dr José disputou as eleições de 2022 pelo PSB e este ano já foi apresentado pelo Podemos e União. O Republicanos seria o 4o partido em que ele teria sido ‘anunciado’.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP