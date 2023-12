Altas temperaturas: Confira 3 frutas que contribuem na hidratação do corpo

O Brasil está batendo recorde de altas temperaturas em 2023. E para conseguir lidar com o calorão é preciso manter uma alimentação balanceada. Para ajudar a minimizar os efeitos dos dias quentes no corpo, a ISLA Sementes, uma das maiores empresas do segmento no país, apresenta algumas opções de frutas que ajudam a manter a hidratação.

Melancia

A melancia é composta por 92% de água e além de hidratar, também ajuda a manter o corpo com diversas vitaminas e por ser pobre em calorias܂Pode ser consumida de diversas formas como suco, picolé, saladas e muito mais.

Originária na África há mais de 5 mil anos, a fruta no Brasil tem uma produção concentrada, principalmente, nos estados de Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Melão

Assim como a melancia, o melão é uma opção refrescante cheia de vitaminas, minerais e fibras. Além disso, ela é uma fruta capaz de nivelar o colesterol e aumentar a resistência dos vasos sanguíneos.

Entre os tipos de melão disponibilizados pela ISLA estão o Híbrido Rock Cantaloupe, ideal para fazer sucos; o Melão Eldorado, perfeito para comer em pedaços e o Melão Gaúcho usado em pratos salgados como caldos e sopas.

Morango

Com o balanço perfeito entre o frescor e a doçura, o morango possui 90% da sua composição em água, além de ser rico em nutrientes.

A ISLA possui duas variedades de morango para quem quiser plantar em casa: o Morango Sensação e o Morango Ornamental Silvestre. A fruta pode ser consumida in natura, em sucos, picolés, saladas de frutas entre outras formas.

Plante em casa

Para quem quiser passar a plantar essas frutas em casa, a ISLA possui um vasto portfólio com variedades destas cultivares. Você pode encontrá-lo no e-commerce da marca acessando www܂isla܂com܂br ou em pontos de vendas espalhados pelo país.

Após adquirir as sementes, escolha um local para fazer o plantio. É importante que seja um espaço que tenha acesso a luz solar.

Utilize um bom substrato, regue de acordo com a necessidade da cultivar e acompanhe o seu desenvolvimento para que não tenha a ocorrência de fungos.

Plantar o próprio alimento em casa é um processo delicioso que nos aproxima ainda mais do nosso bem estar.

