Trump pede para não prenderem Bolsonaro

Donald Trump sai em defesa de @jairbolsonaro

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O presidente dos EUA acaba de postar em sua rede Truth Social:

“O Brasil está fazendo uma coisa terrível no tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho observado, assim como o mundo, enquanto eles não fazem nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano! Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado PELO POVO. Eu passei a conhecer Jair Bolsonaro, e ele foi um líder forte, que realmente amava seu país — Além disso, um negociador muito duro no COMÉRCIO.

Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nem menos, do que um ataque a um oponente político — Algo sobre o qual eu sei muito! Aconteceu comigo, vezes 10, e agora nosso país é o mais “QUENTE” do mundo! O grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com seu ex-presidente. Estarei observando a CAÇA ÀS BRUXAS contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores, muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil — Isso se chama Eleição. DEIXEM BOLSONARO EM PAZ!”

Governo Lula rebate Donald Trump

– “O presidente dos EUA deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e do Judiciário.”

Leia Mais Notícias do Brasil