Moradores de Americana, SBO e Sumaré ganham R$ 1 milhão no Vida Cap

Três moradores das cidades de cobertura do Novo Momento deram a sorte grande no sorteio do Vida Cap Limeira realizado neste domingo (6). Juntos, levaram para casa R$ 1 milhão em prêmios. Os ganhadores são dos bairros Parque Novo Mundo, em Americana, e Jardim Conceição, em Santa Bárbara d’Oeste.

Os dois dividiram o prêmio principal de R$ 500 mil (R$ 250 mil cada).

Já no município de Sumaré, uma apostadora do Vida Cap Campinas foi a única vencedora de outro prêmio principal, no valor de R$ 500 mil. Ela mora no Jardim Maria Antônia, na região do Nova Veneza. E na modalidade Giro da Sorte, que premia com R$ 2 mil cada um, houve 14 pessoas contempladas: Americana (5), Santa Bárbara d’Oeste (5), Sumaré (2) e Hortolândia (2). Apenas Nova Odessa não teve premiados nesta rodada.

