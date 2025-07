Onze bandas de Santa Bárbara d’Oeste estarão no palco Cidade do Rock da edição 2025 do Santa Bárbara Rock Fest, marcado para os dias 22, 23 e 24 de agosto, com entrada gratuita, no Complexo Usina Santa Bárbara. As selecionadas foram divulgadas nesta quinta-feira (3) e se juntam aos headliners do evento: Jota Quest, Titãs, Dead Fish, Tihuana, Krisiun e Massacration.

As bandas escolhidas são Nightfall – Nightwish Tribute, Banda Uppercut, Old Hunters, Jaeder Menossi Interestellar Experience, Sharded, Hellskitchen, The Iron Troopers, The New Drunks, Allan Kevyn, SKA7 e Lighthouse.

O palco Cidade do Rock é dedicado a bandas barbarenses. Além dele, também compõem a estrutura do evento os palcos Terra (principal), Água, Jam, Gig.

Na edição de 2025, o festival teve mais de 300 bandas inscritas de diversos locais do País, reforçando sua importância nacional como um dos principais eventos de rock independente do Brasil.

As 11 selecionadas se dizem de estilos como heavy metal, classic rock, punk rock, grunge, irish punk, folk rock, pop rock, hard rock, ska rock, emo e reggae. A maioria se apresenta com repertório cover, de artistas consagrados. Entre as escolhidas, seis delas vão tocar pela primeira vez no festival.

Nos próximos dias, a organização do festival revelará as atrações dos demais palcos.

Conheça as bandas selecionadas para o palco Cidade do Rock e veja os horários das apresentações

Nightfall – Nightwish Tribute | Sexta, às 19h

A Nightfall – Nightwish Tribute é uma banda cover de Heavy Metal fundada em 2017, dedicada a homenagear o som e a trajetória do Nightwish. O grupo interpreta sucessos de todas as fases da banda finlandesa, como “Nemo”, “Wish I Had an Angel” e “Ghost Love Score”, com destaque para a performance vocal inspirada nas diferentes formações do Nightwish.

Banda Uppercut | Sexta, às 21h

Formada em 2021, a Banda Uppercut é um quinteto de Santa Bárbara d’Oeste que interpreta clássicos do pop rock, classic rock e hard rock. Com repertório cover, traz sucessos como “Sweet Child O’ Mine”, “Take On Me” e “I Want to Break Free”, com influências de Queen, Bon Jovi, Pitty, Rita Lee e outros grandes nomes.

Old Hunters | Sábado, às 13h

A Old Hunters é uma banda cover de classic rock formada em 2022 em Santa Bárbara d’Oeste. Com influências de bandas como Iron Maiden, Nirvana e AC/DC, apresenta um repertório composto por músicas como “War Pigs”, “Sweet Child O’ Mine” e “Smoke on the Water”.

Jaeder Menossi Interestellar Experience | Sábado, às 15h

Atuando desde 2020, a Jaeder Menossi Interestellar Experience é uma banda de heavy metal com repertório autoral e influências de Rush, Dream Theater e Iron Maiden. Entre suas composições estão “Point of No Return”, “Charon” e “Invisible Asteroids”, além do cover “We Die Young”, da banda Alice in Chains.

Sharded | Sábado, às 17h

Formada em 2023, a Sharded é uma banda de Santa Bárbara d’Oeste com repertório autoral e influências do grunge, punk rock e heavy metal. O grupo interpreta músicas próprias como “Let It Die” e “Hitting On (And Killing)”, além de covers de Nirvana, Alice in Chains e Ramones.

Hellskitchen | Sábado, às 19h

A Hellskitchen é uma banda autoral de heavy metal formada em 2017 em Santa Bárbara d’Oeste. Com influências de Ozzy Osbourne e Alice in Chains, lançou faixas como “The Answer”, “Who The Hell I Am” e “Listen”. O grupo já se apresentou em turnês por São Paulo, Minas Gerais e Argentina, além de participar do Rock Fest SBO desde 2022.

The Iron Troopers | Sábado, às 21h

Formada em 2015, a The Iron Troopers é uma banda cover dedicada ao repertório do Iron Maiden. O grupo apresenta clássicos do heavy metal como “The Trooper”, “Fear of the Dark” e “Hallowed Be Thy Name”, buscando fidelidade à sonoridade e à energia das apresentações da banda britânica.

The New Drunks | Domingo, às 13h

The New Drunks, formada em 2017 em Santa Bárbara d’Oeste, é uma banda de irish punk folk rock. O grupo mescla releituras de músicas celtas e irlandesas com suas próprias versões de clássicos do rock, country e música popular contemporânea, cativando públicos diversos. Seu repertório inclui covers de artistas como The Beatles, John Denver, Led Zeppelin e Johnny Cash.

Allan Kevyn | Domingo, às 15h

Allan Kevyn se apresenta desde 2019 mesclando reggae e rap. Suas músicas refletem sua utopia e perspectiva de mundo, com foco na mensagem. O repertório inclui tanto músicas autorais, como “Flechas” e “Elementares”, quanto covers de artistas como Bob Marley (“Three Little Birds”, “Redemption Song”) e Charlie Brown Jr. (“Zoio de Lula”, “Céu Azul”).

SKA7 | Domingo, às 17h

A SKA7 se apresenta desde 2013 com músicas dos gêneros pop rock, classic rock e ska rock. Com sete integrantes , a banda transforma clássicos em festa com um trio de metais. O repertório inclui covers de Os Paralamas do Sucesso, Skank e Charlie Brown Jr. A banda também se inspira em Reel Big Fish e Sublime.

Lighthouse | Domingo, às 19h

Com influências que vão do emo ao MPB e indie, a banda se originou de um projeto intimista. O repertório da Lighthouse mescla músicas autorais, como “Calma”, lançada em dezembro de 2024, “Domingo”, “Lembranças”, “Jardim Girassol”, “Choices”, “Saudade”, “Não sei”, “Deixa” e “Memorando”, com covers como “Sétimo Andar” (Los Hermanos) e “Sometimes” (City and Colour).

Headliners

Nesta edição o Santa Bárbara Rock Fest 2025 contará com os headliners Krisiun e Massacration no dia 22 de agosto, sexta-feira; Tihuana e Titãs no dia 23 de agosto, sábado; e no dia 24 de agosto, no domingo, Dead Fish e Jota Quest encerram o festival com shows históricos.

A 8ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar, Denso e FAM (Faculdade de Americana), apoio do Tivoli Shopping e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, EPTV, Grupo Liberal e FM Gold 94.7, gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.

Todas as informações do evento serão disponibilizadas no site do evento (rockfestsbo.com).

