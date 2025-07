Na madrugada desta segunda-feira (7), uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar em Sumaré. Duas mulheres foram agredidas fisicamente na Rua Pastor Santino Soares, no bairro Jardim Santa Catarina, e necessitaram de atendimento médico imediato depois de serem encontradas feridas na via pública.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas apresentavam sinais visíveis de agressão, como inchaço, vermelhidão e manchas de sangue. Uma delas é ex-companheira do autor do crime, que descumpriu uma medida protetiva de urgência em vigor.

Conforme o bo, o agressor estava trancado dentro da casa e causou destruição por todo o imóvel. Ao entrar na residência, os PMs constataram diversos danos materiais, com móveis e aparelhos eletrônicos destruídos, além de sinais de sangue espalhados pelo local.

Diante da situação, o homem acabou preso em flagrante acusado de violência doméstica e foi encaminhado ao Plantão Policial de Sumaré, onde ficou à disposição da Justiça. O caso deve seguir para investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

