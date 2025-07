Cazuza segue atual: Ecad revela as músicas mais tocadas e regravadas do artista

Referência no rock nacional dos anos 1980, Cazuza marcou a música brasileira com suas letras poéticas e estilo inconfundível. Mesmo após 35 anos de sua morte, sua obra continua viva nas execuções públicas, nas novas regravações e na memória afetiva dos fãs. Para homenagear sua trajetória, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento especial com as músicas de sua autoria mais tocadas e regravadas no país.

Segundo os dados da entidade, Cazuza deixou um legado de 253 obras musicais e 332 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil. A música “Malandragem”, parceria com Frejat e eternizada na voz de Cássia Eller, lidera o ranking das mais executadas nos últimos cinco anos. Já “Codinome beija-flor”, composta com Reinaldo Arias e Ezequiel Neves, é a campeã entre as regravações, com 113 fonogramas registrados.

Entre os intérpretes que mais gravaram suas obras, Frejat lidera com 274 gravações, seguido por músicos que integraram o Barão Vermelho e por nomes como Cássia Eller e Ney Matogrosso.

O levantamento do Ecad considerou execuções públicas registradas nos segmentos de Rádio, Sonorização Ambiental, Shows, Casas de Festas, Carnaval e Festas Juninas.

Ranking das músicas de autoria de Cazuza mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Malandragem Cazuza / Frejat 2 Exagerado Cazuza / Ezequiel Neves / Leoni 3 Bete balanço Cazuza / Frejat 4 Codinome beija-flor Reinaldo Arias / Cazuza / Ezequiel Neves 5 Pro dia nascer feliz Cazuza / Frejat 6 O tempo não para Cazuza / Arnaldo Brandão 7 Faz parte do meu show Cazuza / Renato Ladeira 8 Maior abandonado Cazuza / Frejat 9 Preciso dizer que te amo Cazuza / Bebel Gilberto / De Palmeira 10 Ideologia Cazuza / Frejat

Top 5 das músicas de autoria de Cazuza mais gravadas



Posição Música Autores 1 Codinome beija-flor Reinaldo Arias / Cazuza / Ezequiel Neves Exagerado Cazuza / Ezequiel Neves / Leoni 2 Pro dia nascer feliz Cazuza / Frejat 3 Bete balanço Cazuza / Frejat 4 Brasil Cazuza / Nilo Romero / George Israel 5 O tempo não para Cazuza / Arnaldo Brandão

