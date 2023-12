Instagram gerou maior volume de ações durante a Black Friday 2023 no Brasil

A Comscore acaba de divulgar dados sobre o cenário da Black Friday no Brasil em 2023, com insights sobre performance, análise de social listening e volume de menções do termo no período de 23 a 26 de novembro deste ano. As informações revelam que, neste ano, a #BlackFriday conquistou 129 mil comentários/menções nas redes sociais, atingindo uma performance melhor em relação ao último ano – quando teve 90 mil menções.

No Twitter, as top 5 hashtags com o maior volume de impressões durante o período foram #blackfriday, #blackfriday2023, #blackfridayamazon, #amazon e #oferta. Já em relação ao público engajado com o tema nas redes, 52% eram homens e 48% eram mulheres, com interesse, principalmente, em games (14%), música (13%), esportes (11%) e fine arts (10%).

“A atenção do consumidor é um recurso valioso e escasso. Por isso, em um período ainda mais competitivo como a Black Friday, a criatividade e o uso estratégico das redes sociais são essenciais para se destacar. As marcas que souberem se conectar com a audiência sairão na frente”, comenta Ingrid Veronesi, diretora sênior da Comscore no Brasil.

A categoria de varejo somou mais de 1 milhões de ações, com destaque para os segmentos de móveis, eletrodomésticos e equipamentos; eletrônicos; aparelhos e acessórios; supermercados e varejo online.

Instagram e Facebook se destacaram entre as redes com maior audiência e volume de ações no mês de novembro (1 a 25/11) na categoria de varejo, sendo o Instagram responsável por 81% das ações, enquanto o Facebook somou 67% da audiência. Entre as marcas com os maiores engajamentos nas redes, respectivamente, estão: Casas Bahia, Havan, Magazine Luiza, Grão Gente e Ponto Frio.

Para conferir o infográfico completo, acesse aqui.

Sobre a Comscore

A Comscore (NASDAQ: SCOR) é um parceiro confiável para planejamento, transação e análise de mídia entre plataformas. Com coleta de dados que combina digital, TV linear inteligência de audiência over-the-top e dados de bilheteria de cinema com insights avançados de audiência, a Comscore permite que compradores e vendedores de mídia quantifiquem seu comportamento multitelas e tomem decisões de negócios com confiança. Líder comprovada em medição de audiências digitais, de TV e publicidade em escala, a Comscore é a fonte terceirizada emergente do setor para medição confiável e abrangente de plataforma cruzada. Para mais informações sobre a Comscore, visite o site.

LEIA TAMBÉM: A importância de se criar um perfil assertivo no WhatsApp Business