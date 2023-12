Simaria cotada para o BBB 24: Veja mais nomes

A cantora Simaria Mendes estará no “camarote” do #BBB24 .

Um passarinho contou que o little Bones estava guardando este segredo à sete chaves e me garantiu que a coleguinha estará na 24ª edição do reality global.

Os brothers e sisters do grupo “pipoca” foram confinados na terça-feira (26). O “camarote” será confinado no hotel entre os dias 2 e 3 de janeiro.

MC Bin Laden, cantor do hit ‘Tá Tranquilo Tá Favorável’, estará no “camarote” do #BBB24, afirma o jornalista Murilo Ribeiro.

Após Lauana Prado cancelar agenda de shows até final de abril, internautas acreditam que a cantora irá para o BBB.

Yasmin Brunet estará no “camarote” do #BBB24, afirma o jornalista Léo Dias.

