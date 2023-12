A importância de se criar um perfil assertivo no WhatsApp Business

Aplicativo queridinho dos brasileiros, o WhatsApp ou ‘zap zap’, como é carinhosamente conhecido, é utilizado por 197 milhões de usuários do país, segundo a Meta. Tal popularização ampliou a finalidade da plataforma para além da troca de mensagens pessoais. De acordo com um estudo da Yalo em parceria com a International Data Corporation (IDC), o app também é o principal canal de comunicação comercial do Brasil, sendo utilizado por 95% das pequenas e médias empresas.

Para Victor Paschoal, Diretor de Marketing Latam da Clevertap, plataforma de marketing digital especializada em retenção e engajamento de usuários, o WhatsApp Business é uma ferramenta indispensável para as PMEs que querem se aproximar do consumidor: “A versão comercial do aplicativo oferece uma gama de recursos que proporcionam eficiência na comunicação, possibilitando interações rápidas e personalizadas, além de oferecer ferramentas analíticas que permitem a otimização contínua das estratégias de engajamento e relacionamento com os clientes.’

Mas como ser assertivo na criação do perfil no WhatsApp Business? O especialista revela sete dicas de sucesso. Veja:

Nome empresarial claro

O primeiro passo é inserir o nome da sua empresa. Pode parecer uma tarefa simples, mas é essencial que a identificação esteja clara e consistente, evitando abreviações para não causar confusão na comunicação. A dica é manter o mesmo título dos demais canais em que a marca esteja inserida.

Foto de perfil profissional

Use um logotipo ou uma foto clara e profissional que represente sua marca. Evite fotos pessoais ou imagens de baixa qualidade. Aqui, é possível até fazer algumas brincadeiras em datas comemorativas, incluindo, por exemplo, um chapéu de Papai Noel no logo durante o Natal ou confetes no Carnaval.

Descrição concisa

A maneira como você usa seu limite de 139 caracteres para descrever seus serviços faz toda a diferença. Por isso, escreva uma breve descrição da sua empresa, destacando produtos ou serviços principais. Use linguagem clara e direta, mantendo sempre a identidade da sua marca de acordo com os outros canais em que ela está inserida.

Informações de contato completas

Informe os horários em que a empresa está disponível para atendimento. Se possível, também ative as respostas automáticas fora do horário comercial. Outro ponto importante é incluir informações do seu negócio, como endereço, site e outras formas de contato. Isso facilita para os clientes encontrar e se conectar com você.

Evite linguagem informal excessiva

Embora o WhatsApp permita uma comunicação mais informal, é essencial manter um tom profissional em seu perfil e contato com os clientes. Evite gírias ou linguagem muito coloquial, a menos que seja apropriado para o seu público-alvo.

Atualize Regularmente

Mantenha as informações do seu perfil atualizadas, incluindo horários de funcionamento e detalhes de contato. Isso porque os clientes utilizam essas informações para ter conhecimento sobre o seu negócio.

Não se esqueça dos recursos do WhatsApp Business

Por último, não se esqueça de aproveitar os recursos da versão comercial, como mensagens automáticas, respostas rápidas e etiquetas para otimizar a comunicação. Configure mensagens de saudação e ausência de forma amigável e informativa. Além disso, use o catálogo do aplicativo para exibir seus produtos e serviços. As empresas também podem criar listas de transmissão para enviar mensagens para vários clientes ao mesmo tempo, facilitando campanhas de marketing direto e comunicação em massa.

