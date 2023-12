Projeto Câmara Jovem encerra 2023 com participação de 800 alunos

A edição 2023 do projeto “Câmara Jovem” da Câmara Municipal de Americana finalizou suas atividades no início de dezembro com a realização das últimas sessões simuladas no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

Neste ano, cerca de 800 estudantes do 4º e 8º ano do Ensino Fundamental e 1º e 2º ano do Ensino Médio de doze escolas municipais, estaduais e particulares participaram do projeto, que foi retomado após três anos de paralisação devido à pandemia de Covid-19.

O Câmara Jovem 2023 contou com inovações como vídeos animados e manuais-jogo interativos para os alunos do Ensino Fundamental e manuais digitais para os alunos do Ensino Médio. A proposta pedagógica de ensinar o funcionamento do Poder Legislativo e o trabalho do vereador às crianças e adolescentes foi reformulada, utilizando novas ferramentas e linguagem moderna, adaptada ao ambiente escolar atual. Outra novidade foram as visitas guiadas: pela primeira vez, os alunos conheceram a história de Americana e da Câmara através de um passeio pelas dependências do Paço 15 de Janeiro, sede do legislativo.

Para o presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido), o projeto cumpriu seu objetivo em 2023. “Retomar o Câmara Jovem era uma das minhas prioridades quando assumi a presidência e fiquei muito feliz com o nível dos debates promovidos pelos estudantes no Plenário. É um projeto extremamente importante para a política educacional ao trazer a diferença entre os três poderes e promover o senso crítico das crianças e adolescentes. Certamente com esse projeto estamos transformando vidas e quem sabe sairão daqui os nossos futuros vereadores”, avaliou.

Os vereadores mirins apresentaram 13 projetos de lei, 20 requerimentos, 36 indicações e cinco moções ao longo do ano, debatendo temas como saúde, educação, esporte e lazer, meio-ambiente, segurança, transporte público, saneamento e infraestrutura. Todas as proposituras elaboradas dentro do projeto são disponibilizadas aos vereadores, que analisam e transformam aquelas que se adequam ao regimento da Câmara em documentos oficiais do legislativo, encaminhando ao Poder Executivo. O projeto retoma suas atividades em janeiro de 2024.

O Projeto

O Câmara Jovem é um projeto educacional desenvolvido pela Câmara Municipal de Americana que atinge várias disciplinas. Os estudantes aprendem sobre as funções do vereador e do Poder Legislativo e são incentivados a identificar os problemas e as necessidades do bairro e da comunidade. Após o trabalho em sala de aula, os alunos visitam a Câmara e participam de uma sessão simulada, vivenciando a experiência de serem vereadores por um dia e debatendo as proposituras que eles mesmos elaboraram, abordando problemas reais da comunidade onde está a escola.

