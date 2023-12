Câmara devolve R$ 2,7 milhões à Prefeitura em 2023

A Prefeitura de Americana recebeu R$ 2,7 milhões devolvidos pela Câmara Municipal em 2023. O montante faz parte do duodécimo, repasse mensal que o Executivo faz ao Legislativo para custear as despesas aprovadas em orçamento, e não foi utilizado. O prefeito Chico Sardelli recepcionou em seu gabinete o presidente da Câmara, Thiago Brochi, nesta sexta-feira (22), quando o valor total devolvido à Prefeitura neste exercício foi formalizado.

O montante previsto de repasse do duodécimo para este ano era de R$ 31,9 milhões. Além deste mês de dezembro, também houve devoluções em agosto e novembro. As despesas da Câmara baseadas no duodécimo incluem manutenção, pagamento de vereadores e servidores, entre outros custos.

“Obrigado à Câmara de Americana, representada aqui pelo vereador e presidente do Legislativo, Thiago Brochi, pela devolução dessa quantia, que beneficiará a população da nossa cidade com o incremento de obras e serviços”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

Segundo o presidente da Câmara, os números positivos são resultado do trabalho desenvolvido pela Mesa Diretora ao longo do ano. “A Mesa pautou todos os trabalhos pela responsabilidade e respeito ao dinheiro público, fazendo os investimentos necessários para o bom andamento da atividade legislativa. O resultado positivo reflete a dedicação e o empenho de vereadores e funcionários na prestação de um serviço de excelência à população americanense”, comentou Thiago Brochi.

A visita do presidente da Câmara ao prefeito também foi acompanhada pelo vice-prefeito Odir Demarchi, pelos vereadores Lucas Leoncine e Marcos Caetano e pela secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

