Barbarense é convocado para disputar o pré-olímpico pela seleção

O técnico da seleção brasileira sub-23, Ramon Menezes, anunciou nesta quinta-feira (21), a lista com os 23 convocados para o Pré-Olímpico.

A torneio vai acontecer de 20 de janeiro a 11 de fevereiro, na Venezuela, e as duas melhores equipes garantem vaga nas Olímpiadas de Paris.

Ao lado de Endrick do Palmeiras, Giovane Nascimento é um dos seis atacantes confirmados. Ele já havia sido convocado em outras oportunidades como no Mundial Sub-20 e no Sul-Americano, se destacou e está mantido na amarelinha.

Natural de Santa Bárbara, ele começou no camisa 10 em Americana e passou por Capivariano e Bragantino antes de chegar ao Corinthians.

