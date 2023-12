Não deu para o Fluminense. O Manchester City passou fácil

pelo time carioca e fez 4 a 0 na final do Mundial de Clubes da Fifa em Jedá, na Arábia Saudita.

O tricolor campeão da Libertadores se deu mal antes de 1 minuto de jogo. Os favoritos ingleses abriram o placar aos 40 segundos. Marcelo erra virada de jogo, Ake pega e chuta na trave. No rebote, gol de peito de Julian Alvarez.

Phil Foden marcou o segundo gol ainda no primeiro. Ele foi cruzar, a bola desviou no zagueiro e matou o goleiro do Flu.

Logo no começo do segundo tempo o jogo virou passeio com Phil Foden marcando o 3o do City. Julián Alvarez ainda marcou o quarto gol do jogo.

Manchester City tomou gol em todos os oito últimos jogos da temporada européia que jogou antes do Mundial. Vem sofrendo muito defensivamente sem Laporte e Gundogan Caminha para sair da Arábia Saudita sem tomar gols.

Além de Haaland (19 gols), o City tem dois jogadores próximos de ultrapassar os 10 gols com APENAS meia temporada.

Julian: 9 gols e 8 assistências Foden: 8 gols e 6 assistências

