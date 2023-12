Pablo Ruan se articula para vir em N Odessa 2024

Pablo Ruan quer ser a nova cara na Câmara de Nova Odessa

em 2025. Ele se articula para vir candidato a vereador em 2024.

Esta semana ele fechou apoio (uma aliança política) com Heidi Alves, ela é ex-atleta brasileira e GCM em Nova Odessa desde 2019.

Leia + sobre política regional

“Com 18 anos fui o mais jovem da história de Nova Odessa em intermediar recursos para a cidade, foram R$150.000,00 para o Hospital Municipal através do Senado Federal”, ele destaca.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP