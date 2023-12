Bolsonarista Jaque vence A Fazenda 15

A influenciadora e bolsonarista Jaquelline Grohalski é a

campeã da 15ª temporada de “A Fazenda”, o conhecido reality show rural da Record TV. Após uma disputa acirrada, Jaquelline conquistou o grande prêmio de R$ 1,5 milhão, além de um carro elétrico. Segundo a emissora, teve recorde de votação.

O programa, que contou com a participação inicial de 22 peões, viu 16 eliminações, uma desistência e uma expulsão ao longo dos três meses de competição. Na final, quatro competidores disputaram a preferência do público: Jaquelline, o ator André Gonçalves, Márcia Fu e WL Guimarães.

A apresentadora Adriane Galisteu comandou o encerramento, anunciando os resultados em um clima de grande expectativa. WL Guimarães ficou em quarto lugar com 5,28% dos votos. Embora não haja premiação para o quarto colocado, os finalistas haviam combinado de doar R$ 50 mil ao quarto lugar, que acabou sendo WL. Márcia Fu, ex-jogadora de vôlei, conquistou o terceiro lugar com 12,78% dos votos, levando para casa R$ 50 mil.

André Gonçalves, alcançando 25,77% dos votos, terminou como vice-campeão e foi premiado com R$ 100 mil. Jaquelline, recebendo a maioria dos votos do público, 56,17%, foi coroada a grande vencedora. Em um discurso de elogio, Adriane Galisteu destacou a trajetória de Jaquelline: “Jaque, você foi a força dessa temporada. No BBB você durou pouco, aqui chegou à final. Sorte a nossa. Ganhamos um trator que atravessou nossa edição”.

Vicky Surfistinha passa temporada no Nordeste e se encanta

A modelo Vicky Surfistinha passou temporada no Nordeste neste mês de dezembro de 2023, e passou por último no Maranhão, onde conheceu o famoso Lençóis Maranhenses.

Ela publicou algumas fotos nas suas redes sociais e revelou que se encantou com o lugar que possui várias paisagens de tirar o fôlego. Ainda nos cliques, ela demonstrou toda a sua beleza, carisma e seu corpo escultural.

“Amei o Nordeste, mas em especial me encantei pelos Lençóis Maranhenses que possuem várias paisagens de tirar o fôlego num cenário paradisíaco”, afirma.

