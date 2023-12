Comércio de Americana no centro amplia horário sábado e domingo

O comércio de Americana terá horário de funcionamento ampliado, neste final de semana, devido à proximidade do Natal. Neste sábado, dia 23, o atendimento será das 9 às 18 horas, e no domingo, dia 24, das 9 às 17 horas. Na terça-feira, dia 26, as lojas estarão abertas das 9 às 18 horas. A expectativa da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) é pelo aumento das vendas em torno de 6% em comparação ao mesmo período do ano passado.

O “Espetáculo de Prêmios”, que tem a duração de um ano e começou em maio, vai sortear um veículo zero quilômetro no dia 31 de janeiro, quando a entidade irá completar 63 anos. A cada R$ 50 em compras nas lojas identificadas com os cartazes da promoção, o consumidor tem direito a preencher um cupom. O “Espetáculo de Prêmios” teve seu primeiro sorteio realizado no final de maio e a promoção prossegue até abril com a distribuição de R$ 200 mil em produtos.

Marcelo Fernandes, presidente da Acia, disse que a projeção sobre o aumento das vendas já foi superada devido ao movimento do comércio nos últimos dias. “Este é o melhor Natal dos últimos anos se levarmos em consideração o volume de vendas, envolvimento direto das pessoas e uma maior esperança, já que tivemos uma fase muito difícil devido à pandemia da Covid-19”, explicou. Ele ressaltou ainda a decoração natalina na Praça Comendador Müller e no Centro, bem como as obras de revitalização no Calçadão realizadas pela prefeitura, em parceria com a própria Acia, por meio de um projeto do Unisal (Centro Universitário Salesiano). “Isso deixa a área central mais bonita e agradável, chamando a atenção da população. Nosso comércio voltou a ser forte”, concluiu.

