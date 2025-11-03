Barbarenses na reunião do Parlamento da RMC

Os vereadores Paulo Monaro e Carlos Fontes, de Santa Bárbara d’Oeste, participaram nesta sexta-feira (31) da 7ª Reunião do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas (RMC), realizada na cidade de Engenheiro Coelho.

O encontro contou com a presença do CEO da Aeroportos Brasil Viracopos S/A, Gustavo Mussnich, que apresentou um panorama detalhado sobre o atual estágio do processo de relicitação do Aeroporto Internacional de Viracopos e os impactos econômicos previstos para toda a região metropolitana.

Durante a reunião, os parlamentares barbarenses protocolaram um ofício ao presidente do Parlamento, vereador Luiz Rossini, solicitando a inclusão de Santa Bárbara d’Oeste nas pautas prioritárias de desenvolvimento da RMC. O documento destaca três eixos fundamentais: mobilidade urbana e integração do transporte público; desenvolvimento econômico e geração de empregos; e infraestrutura metropolitana, com foco em saneamento, meio ambiente e segurança pública.

“Santa Bárbara d’Oeste precisa estar inserida de forma efetiva nas discussões regionais. Nossa cidade tem um papel estratégico e merece participar das decisões que moldam o futuro da RMC”, destacou o vereador Paulo Monaro.

O vereador Carlos Fontes reforçou a importância da união entre os municípios: “Quando as cidades da região trabalham juntas, todos ganham. É fundamental que SBO esteja presente nas políticas que tratam de mobilidade, infraestrutura e desenvolvimento”.

A participação dos vereadores barbarenses reforça o compromisso do Legislativo local com o fortalecimento regional e a busca por melhorias conjuntas em benefício da população.

