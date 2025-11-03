A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 200 vagas de emprego abertas no interior de São Paulo para cargos operacionais, motorista carreteiro e no programa de Jovem Aprendiz. As oportunidades são nas cidades de Lins (90), Amparo (80) e Barretos (8), além de mais 20 vagas em sete unidades da TRS, transportadora da JBS Novos Negócios. As vagas contemplam candidatos sem experiência, incluindo oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCDs). Todas são para imediato.

Na unidade da Seara, em Amparo, são 80 vagas de emprego abertas, destinadas ao cargo de operador de produção. Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer presencialmente à unidade, localizada na Rodovia João Beira, km 48,2. As entrevistas são realizadas a partir das 8h para candidatos às vagas do turno da manhã e a partir das 16h para os interessados nas funções do turno da tarde.

Em Lins, há 90 vagas para jovem aprendiz na unidade da Friboi. Os interessados devem entregar o currículo presencialmente e levar um documento com foto na unidade localizada na vicinal de acesso Lins/Getulina, s/n, Parque Industrial, Lins/SP.

As seleções ocorrem todas às sextas-feiras, às 8h. Mais informações pelo WhatsApp (14) 99647-0684 ou pelo e-mail: [email protected].

Em Barretos, a unidade da Friboi está com 8 vagas de emprego abertas para operador de produção. Os interessados devem entregar currículo presencialmente na unidade, que está localizada na Avenida Central s/n, ou enviar para o WhatsApp: (17) 3321-4533.

Vagas para motoristas

A JBS, por meio da TRS, transportadora da JBS Novos Negócios, está com mais de 20 vagas abertas para motorista carreteiro. As oportunidades são para Presidente Epitácio (5), Nuporanga (4), Lins (4), Itapetininga (4), Araraquara (2), Andradina (1) e Guapiaçu (1). Para se candidatar, é necessário ter CNH categoria E, EAR válida (Exerce Atividade Remunerada), residir na região da contratação e ter disponibilidade para realizar viagens.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou se cadastrar pelo WhatsApp (14) 99706-2287. Profissionais sem experiência também podem se candidatar à Escola de Formação de Motoristas da companhia.

Para participar do processo seletivo, em todas as vagas, é necessário ter idade mínima de 18 anos e apresentar documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência). As oportunidades são oferecidas sob o regime de contratação CLT, com benefícios previstos pela categoria.

Mais oportunidades de emprego na JBS estão no site: jbs.com.br/carreiras.

Sobre a JBS

A JBS é uma empresa global líder em alimentos, com um portfólio diversificado de produtos de alta qualidade, incluindo frango, suínos, bovinos, cordeiros, peixes e proteínas vegetais. A companhia emprega mais de 280 mil pessoas e opera em mais de 20 países, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e China. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação, como Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre outras, que chegam diariamente à mesa de consumidores em 180 países.

A empresa também investe em negócios correlatos, como couro, biodiesel, colágeno, fertilizantes, envoltórios naturais, soluções para gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transporte, com foco na economia circular. A JBS prioriza um programa de segurança alimentar de excelência, adotando as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal ao longo de sua cadeia de valor, com o objetivo de alimentar o mundo de forma mais sustentável. Saiba mais em jbsglobal.com.

Sobre a JBS em SP

A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, com forte presença no estado de São Paulo. A companhia contribui para a geração de mais de 35 mil empregos diretos no estado. Com operações distribuídas em 136 cidades paulistas, a JBS conta com 28 fábricas, 3 confinamentos, 3 granjas, seis incubatórios, 9 Centros de Distribuição, seis operações da JBS Transportadora e mais de 600 Lojas Swift (física e varejo), gerando empregos e impulsionando diversos setores da cadeia produtiva.